Florentino "despede-se" do Benfica com mensagem de agradecimento a Jorge Jesus

O médio Florentino Luís foi emprestado ao Mónaco por uma temporada, mas quis marcar o momento com um "até breve" nas redes sociais. Pelo meio, um agradecimento a Jorge Jesus pela oportunidade.

"Rumo a uma nova aventura, com o Benfica no coração. Dez anos depois de chegar à minha segunda casa, terei agora um novo desafio. Muito obrigado ao Mister Jesus por me dar esta oportunidade, espero poder trabalhar consigo no futuro. Obrigado também a todos no Benfica que me ajudaram a ser o jogador e homem que sou hoje. Até breve", escreveu o ortuguês de 21 anos.