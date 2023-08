Florentino brinca após a Supertaça: "Sempre o mesmo no doping"

Médio do Benfica já tinha sido o escolhido no dia da conquista do título

Florentino Luís estava bem-disposto no final do encontro com o FC Porto. Depois da conquista da Supertaça, o médio brincou com o facto de ter sido o escolhido, novamente, para o teste antidoping.

"Sempre o mesmo no doping", escreveu o centrocampista, que entrou no decorrer da segunda parte, ainda a tempo de ajudar no 2-0 final que materializou a nona Supertaça da história do Benfica.

Florentino já tinha feito a mesma publicação no dia em que o Benfica alcançou o 38º título, diante do Santa Clara.