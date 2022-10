Florentino após renovar pelo Benfica: "Vejo com muita responsabilidade"

O jogador regressou está época e fez a pré-temporada, tendo agradado ao treinador Roger Schmidt, passando a ser uma aposta firme, como o demonstram os 17 jogos que já leva no decorrer da época em curso.

O Benfica anunciou a renovação do contrato com Florentino Luís até 2027, que inclui uma cláusula de 120 milhões, inalterada em relação ao vínculo anterior.

"É um voto de confiança que vejo com muita responsabilidade", disse. "Da minha parte, o que posso prometer aos benfiquistas é que vou dar o meu máximo como tenho feito até aqui", disse o médio na BTV.

"Estou muito feliz por conseguir este contrato", afirmou ainda.

O Benfica segura assim um jovem formado no Seixal, de 23 anos, cujo contrato em vigor expirava em junho de 2024, e que muito se tem valorizado esta época fruto das boas exibições que tem realizado, depois de duas experiências no estrangeiro que não correram bem.

"Regresso? Temos feito bons jogos e no início da época tinha dito que queríamos um bom arranque e fazer uma boa época, mas estamos a olhar passo a passo, nenhum objetivo está concluído e o nosso foco é já no jogo de amanhã com o Caldas", conclui,

A renovação do contrato acontece depois de Florentino ter estado emprestado na última época e meia aos franceses do Mónaco e aos espanhóis do Getafe.