Flamengo volta à carga por Everton e Benfica tem um preço definido

Camisola 7 está no topo da lista de alvos do clube orientado por Paulo Sousa para reforçar o plantel.

Aposta forte do Benfica há duas temporadas, fruto do investimento na sua contratação, que ascendeu a um total de 22 milhões de euros, Everton tem as portas abertas quanto a uma possível saída da Luz neste verão.

E o Flamengo tem o internacional brasileiro no topo da sua lista de reforços para o plantel às ordens de Paulo Sousa, segundo apurou O JOGO, uma vez que é um nome que agrada tanto ao treinador português como à estrutura diretiva responsável pelo futebol.

Depois de ter tentado a sua contratação em fevereiro, rejeitada pelas águias perante a intenção de manter um jogador importante a pensar então na Champions, o Flamengo prepara-se para voltar à carga. O Mengão, que na altura apresentou uma oferta no valor de 13 milhões de euros por 70 por cento do passe do extremo, está muito interessado em convencer águias e jogador mas, para já, ainda não avançou com qualquer oferta.

Segundo o portal brasileiro "Torcedores", o Flamengo pondera até a possibilidade de avançar inicialmente com uma proposta para a cedência de Everton, assumindo o pagamento dos salários e fixando uma cláusula de opção. Contudo, o nosso jornal sabe que esse é um plano para já afastado pelas águias, até porque a ideia da SAD encarnada é nesta fase vender o camisola 7, idealmente por 20 milhões de euros ou, caso tal não seja possível, por uma verba o mais próxima possível desse patamar.

O prazo para inscrições de jogadores no Brasil está de momento fechado, abrindo apenas a 18 de julho, mas a ideia poderá passar por encetar negociações antecipadas para oferecer um reforço a Paulo Sousa atempadamente.