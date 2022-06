Flamengo vai atacar Everton e Benfica está disponível para negociar

Ultrapassado o processo de afastamento do técnico Paulo Sousa, reforço da equipa passa a prioridade. Responsáveis do emblema carioca têm previsto abordagem aos encarnados para acertar a transferência do extremo canarinho. Do lado da Luz, há disponibilidade para negociar e até baixar dos 20 M€ já gastos.

Já há alguma tempo que o nome de Everton está na lista de reforços do Flamengo, mas o processo ainda não tinha avançado de forma definitiva. Agora, confirmada e assegurada a troca de treinador, os responsáveis do emblema carioca vão atacar o mercado em busca de reforços, sabendo O JOGO que têm previsto atacar, com mais força, a contratação do extremo dos encarnados, que encabeça a lista de prioridades do Fla.

Na sequência dos maus resultados averbados, os responsáveis máximos do Flamengo optaram pela troca de treinador. O português Paulo Sousa deixou o comando da equipa e foi ontem, oficialmente, substituído pelo brasileiro Dorival Júnior, tendo este sido imediatamente informado sobre os processos prioritários em termos de mercado que estavam já em marcha ou em vias disso.

Um deles é o de Everton, extremo de 26 anos que as águias contrataram em 2020/21 ao Grémio, num negócio que originou um investimento global e oficial de 22 milhões de euros (20 da transferência e dois da intermediação). Passadas duas épocas e, segundo a avaliação da SAD, sem o internacional canarinho justificar em pleno o valor gasto, abriu-se a porta da saída para o jogador, com a possibilidade de o montante a encaixar agora ser mais baixo que o assumido anteriormente. Isto porque já ocorreu a amortização de dois anos dos cinco de contrato, ao que se junta a poupança em salários futuros.

Como já noticiámos, na Luz existe abertura para uma venda em torno dos 16 milhões de euros, verba ainda dependente de todas as condições de pagamento que o Flamengo tenciona oferecer.

O exemplo de... Waldschmidt

Contratado por 15 milhões de euros em 2020/21 ao Friburgo, que ficou ainda com 7,5% do valor da mais-valia numa futura venda, o avançado Waldschmidt deixou o Benfica no início desta época e por um valor mais baixo, num prejuízo de três milhões de euros que só não foi superior porque não houve lugar ao pagamento da mais-valia. A decisão do presidente Rui Costa e do diretor desportivo Rui Pedro Braz resumiu-se a uma análise. Assim que Jorge Jesus deu indicações de que o alemão não teria espaço no onze, foi encetada a venda imediata porque, arrastando-se no tempo, o processo levaria a uma maior desvalorização do jogador e a uma perda expressiva.

