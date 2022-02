Flamengo oferece 13 milhões de euros por Everton

Dirigentes do emblema brasileiro confirmam o desejo de oferecer a Paulo Sousa o extremo das águias, que custou 20 milhões de euros ao Benfica

O Flamengo está na disposição de pagar 13 milhões de euros por 70 por cento do passe de Everton, juntando-lhe ainda alguns objetivos na operação, sabe O JOGO.

As inscrições no Brasil encerram a 2 de abril e o elenco diretivo do Mengão faz contas à vida para tentar oferecer o extremo a Paulo Sousa, que aprecia sobremaneira as qualidades do sete das águias. Everton continua sem justificar o investimento de 20 milhões de euros feitos ainda durante a era Vieira e o Flamengo pretende aproveitar esta janela de oportunidade para tentar resgatar o jogador e devolvê-lo ao campeonato brasileiro. Ainda não há uma proposta concreta, mas sim contactos, conversas sérias para avaliar a possibilidade de transferência.

Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram para a Europa e deverão passar por Lisboa na etapa final do périplo para tentar sensibilizar Rui Costa a vender 70% do passe do extremo

