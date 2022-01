Flamengo não desiste de Everton: "Vai haver um Mundial"

Everton cumpre a segunda época no Benfica

Vice-presidente do clube brasileiro assume "interesse" e sondagem para o eventual regresso do extremo do Benfica ao Brasil, lembrando que se aproxima um Mundial

Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo, ainda pisca o olho a Everton mas sente, também, que será "difícil" levar o extremo do Benfica.

"O atleta interessa-nos mas o Flamengo conhece as dificuldades em o contratar. O jogador foi contratado por 20 milhões de euros, um valor que nós nem pensamos pagar. O atleta já mostrou serviço no clube atual e nós, com calma e cuidado, já tentámos saber se Everton tem interesse em voltar ao Brasil e se os seus representantes acham essa uma boa estratégia. Mas não fizemos uma proposta oficial", afiançou Marcos Braz ao sítio "Globoesporte".

O dirigente continuou, mantendo uma luz acesa. "Everton já jogou na seleção brasileira e vai haver um campeonato do Mundo. Todos os jogadores convocados nos últimos anos acreditam quem podem lá estar e acredito que esse possa ser um dos pontos que façam o o jogador pensar em voltar ao Brasil. Mas não temos nada definido; Everton interessa há muito tempo mas é muito difícil", confessou Braz.