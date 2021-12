Flamengo garante que não fez "qualquer proposta", mas que Jorge Jesus é um "desejo"

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor-executivo, estão em Portugal a negociar a contratação do eventual próximo treinador do emblema brasileiro.

Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, falou à CNN sobre as negociações com Jorge Jesus, garantindo que não foi feita qualquer proposta ao treinador do Benfica, embora vincando que o técnico "preenche todos os requisitos".

"Estamos à procura de um treinador europeu, qualificado. O mister Jorge Jesus é um profissional de primeiro nível, fez um trabalho maravilhoso, é nosso amigo. É natural que tenhamos o desejo de que seja treinador do Flamengo, preenche todos os requisitos. É um desejo do Flamengo e afirmo que não fizemos qualquer proposta", adiantou, em declarações à CNN Portugal.

"Há uma série de conversas que têm de acontecer para ele vir, como qualquer outro treinador com contrato. São conversas privadas. Como elas prosseguem, isso é tema de negociação, é interno. Há várias alternativas em cima da mesa. Vamos tomar uma decisão no período estipulado", referiu ainda.

O dirigente do Mengão confirmou ainda que vai ficar em Lisboa "o tempo que for necessário" e salientou que "há mais treinadores portugueses com valor e com trabalho qualificado".

