Flamengo estuda plano para assegurar Everton. Benfica aberto à saída do brasileiro

Equipa de Paulo Sousa está a gizar plano financeiro para segurar o extremo do Benfica, que está aberto à saída do jogador. Camisola 7 renitente. O internacional brasileiro mantém preferência por ficar na Europa, não vendo para já como interessante um regresso ao Brasil. Há sondagens de Espanha e Itália mas longe das pretensões encarnadas.

O Flamengo está determinado em assegurar o extremo Everton e, nesse sentido, começou a montar os pilares da oferta que irá colocar na mesa de Rui Costa.

Sendo um negócio de grande monta e sabendo-se que para a oferta convencer os encarnados terá de ter valores superiores a 13 milhões de euros [valor chumbado pelas águias no início do ano, por 70 por cento do passe do atleta], está em curso a elaboração de uma engenharia financeira capaz de sustentar não só a transferência mas como a massa salarial que Everton acarretará. O extremo, recorde-se, aufere dois milhões de euros líquidos por época na Luz.

Ainda sem data definida, o Flamengo já assegurou que vai avançar muito em breve com uma oferta concreta e, assim, tentar garantir desde já um reforço de peso para Paulo Sousa.

O negócio tem, no entanto, duas dificuldades extra, uma delas vinda do lado do próprio Everton. Com contrato válido até 2025 com o Benfica, o extremo não olha com entusiasmo para um regresso ao Brasil nesta fase da carreira. O internacional canarinho sente que, depois de duas épocas na Europa, é por cá que quer continuar, no Benfica ou noutro emblema.

Ao que O JOGO apurou, tanto de Espanha como de Itália já surgiram várias sondagens mas nenhuma a perspetivar um pagamento pelo brasileiro que vá ao encontro das pretensões das águias que, em 2020/21, pagaram ao Grémio 20 M€.

E esse é também o segundo obstáculo a um negócio. O Benfica sente que atualmente não conseguirá vender Everton por valor igual ou superior ao que pagou mas está disponível a descer um pouco a fasquia. Um valor entre os 15 e os 18 milhões de euros poderá já satisfazer os encarnados, até porque a saída de Everton agora implica um relevante corte em salários no imediato: 12 milhões de euros brutos, se o jogador cumprisse o contrato que tem.

Mas aqui também é preciso não esquecer que a saída de Everton implica a contratação de um reforço - Ricardo Horta é o desejado - o que representa um custo extra.

Botafogo desiste, Gabriel é hipótese

O Botafogo era um dos clubes interessados em contratar Everton mas, segundo informações ontem a circular no Brasil, o investidor do clube, John Textor, terá desistido do atleta. Segundo a mesma informação a desistência deve-se ao preço de Everton, pretendendo o norte-americano usar esses fundos noutros atletas. Um deles pode é Gabriel, médio do Benfica que esteve cedido ao Al Gharafa.