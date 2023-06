Flamengo deseja Lucas Veríssimo, mas condição física gera dúvidas

Central é pretensão do técnico Jorge Sampaoli.

O Flamengo está interessado na contratação de Lucas Veríssimo, central de 27 anos do Benfica.

O central será mesmo um pedido especial de Jorge Sampaoli, treinador que chegou recentemente ao clube carioca e que orientou o defesa no Santos em 2019.

Tapado na Luz, o futebolista tem sido apontado como alvo de vários emblemas canarinhos e tem o seu futuro para já ainda indefinido.

De acordo com o "Globoesporte", o central é o desejo de Sampaoli, mas a Direção do Flamengo quer estudar o mercado para oferecer mais soluções ao técnico até porque tem algumas dúvidas em relação à situação física do atleta.