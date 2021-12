Flamengo ataca em várias frentes: Paulo Sousa já foi abordado e segue-se Jesus

Bruno Macedo está a intermediar processo. Cariocas já abordaram Paulo Sousa, atual selecionador da Polónia.

À procura de treinador, o Flamengo está em Lisboa para fechar o processo. O diretor executivo Bruno Spindel chegou primeiro mas ontem, domingo, pela manhã também o vice-presidente do emblema carioca Marcos Braz chegou à capital portuguesa para se reunir com Jorge Jesus e falar com ele sobre a possibilidade deste regressar ao Brasil mas não só.

Na lista dos dirigentes estão mais nomes, um deles Paulo Sousa, com o qual, segundo O JOGO confirmou, já houve conversações. O atual selecionador da Polónia, que tenta ainda qualificar este país para o próximo Campeonato do Mundo via play-off de acesso frente à Rússia, é visto como uma alternativa no planeamento do Flamengo.

Nas próximas horas, e dado que ontem o treinador esteve focado exclusivamente no embate entre Benfica e Marítimo, Braz e Spindel esperam encontrar-se com Jesus, alvo de topo numa lista onde também surgem mais técnicos lusos como Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca - hipótese mais difícil - e Rui Vitória.

O empresário Bruno Macedo está a intermediar este processo da eventual contratação de Jesus ou de Carvalhal, ele que também já interviera na primeira ida do agora treinador do Benfica para o Mengão. O clube brasileiro não esconde alguma pressa, apontando preferencialmente para uma contratação até ao Natal.

Reconhecendo que "o ambiente à volta de Jorge Jesus no Benfica não é fácil, porque não está a ganhar", Luís Miguel Henrique, advogado do treinador, admitiu, na CNN Portugal, que o Fla olha com interesse especial para o timoneiro das águias: "É claro e óbvio que o Flamengo quer um treinador. Se pudesse ser Jorge Jesus, eles quereriam? Com toda a certeza absoluta. O Jorge Jesus nunca disse que não, pois não houve uma conversa."