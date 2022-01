Flamengo aborda Everton, mas empréstimo é impossível

Flamengo de olho na possibilidade de fazer regressar Everton ao Brasil

De olho na possibilidade de fazer regressar Everton ao Brasil, o Flamengo sabe que não terá tarefa fácil para convencer o Benfica a fazer negócio.

O Benfica não mostra disponível para falar abaixo dos 20 milhões de euros que pagou pelo atleta e Marcos Braz, questionado no Brasil sobre um eventual empréstimo do jogador, assumiu que esse é um cenário impossível, abordando, ainda assim, o interesse no atleta.

"Nós não temos essa opção de empréstimo pelo Everton Cebolinha. Custou uma cifra considerável ao Benfica. Mas ele não é o único que entendemos que pode reforçar o clube. Estamos a falar com o Paulo Sousa para fazer os reforços dentro da área que ele entende que precisamos contratar", disse no programa Donos da Bola, da BAND.