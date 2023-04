"Fizemos nove meses e meio brilhantes e a época vai acabar bem", diz Rui Costa

Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, aos jornalistas, no Aeroporto Humberto Delgado, antes da partida dos encarnados para Milão.

Eliminatória com o Inter: "Vamos com um resultado negativo, o primeiro ao fim de 13 jogos na Liga dos Campeões, com 10 vitórias e dois empates, algo inédito no clube. É um resultado que acaba por ser pesado visto o que aconteceu no campo, mas é nossa obrigação lutar até ao último segundo e é o que vamos fazer. Estou plenamente consciente de que a equipa fará isso."



É o jogo mais importante da época? "Para o Benfica todos os jogos são os mais importantes. Neste momento é o mais importante porque é o que nos poderá fazer continuar na competição. Não vamos atirar a toalha ao chão e vamos lutar até ao último segundo."

Momento do Benfica: "Fizemos nove meses e meio brilhantes. Passámos por momentos melhores do que estes últimos dias, mas não podemos esquecer isso. Lideramos o campeonato desde a primeira jornada até agora. Nada disto pode abalar o que foi feito durante nove meses e meio e estou certo, convicto e mais do que ciente daquilo que temos no balneário. A época vai acabar bem."