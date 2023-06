"Fiz uma proposta alta para Cher Ndour ficar, mas não posso amarrá-lo aqui"

Rui Costa salientou que tentou convencer o médio italiano a ficar no Benfica e que apresentou uma oferta "alta", mas vincou que só discute contratos com quem tem "vontade de representar" as águias.

Rui Costa, presidente do Benfica, admitiu que gostava de poder continuar a contar com Cher Ndour - jovem jogador sairá, ao que tudo indica, a custo zero para o PSG -, mas garantiu que não discute contratos com quem não tem vontade de jogar no clube da Luz. O dirigente deu ainda o exemplo de João Neves, que jogou toda a época com contrato de equipa B e "nunca se preocupou com isso".

"Se gostava de ficar com o Ndour? Sim. Por isso, fiz uma proposta alta para ele ficar. Ele entendeu que o seu projeto de vida passaria por outro clube e não posso amarrá-lo aqui, nem quero. Discuto os contratos até entender que há vontade de representar o Benfica. Quando não tem essa vontade, não discuto. Os que ficam só por esse aspeto não vão ter rendimento. Vejam o João Neves. Jogou o ano inteiro com o contrato da equipa B e nunca se preocupou com isso. Reparem o rendimento que teve. Prefiro jogadores que vivam o Benfica assim, aos que nos tentam condicionar com contratos demasiado elevados para a realidade", afirmou, durante na Assembleia-Geral na noite de quinta-feira.

Rui Costa comentou ainda as saídas de Enzo Fernández e Grimaldo. "Fui muito claro a explicar aos sócios na altura. A saída do Enzo foi condicionada pela cláusula. Nada tenho contra o Enzo, mas se quer ir embora, deixa de ser jogador à Benfica. E tenho a certeza de que o Grimaldo estará agradecido ao Benfica durante toda a vida. Não há jogadores a custo zero, em nenhuma circunstância. Este é um novo fenómeno do futebol - há cada vez mais jogadores a querer chegar ao final de contrato. Temos de aprender melhor com isto", atirou.