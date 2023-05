"Fiquei surpreendido com a abordagem do Braga, mal chegaram à nossa área"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Benfica-Braga (1-0), jogo relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Na minha opinião, foi um jogo fantástico, tudo foi perfeito. Foi um jogo muito importante entre o primeiro classificado e o terceiro e foi decisivo, a quatro jornadas do fim. Conseguimos jogar ao nosso melhor, acreditámos em nós e jogámos com coragem e de forma fantástica. Isso deixa-me muito orgulhoso e a única coisa que podíamos ter feito melhor era ter decidido o jogo logo na primeira parte, com um 4-0 ou 5-0. Fiquei surpreendido com a abordagem do Braga de apenas jogar longo, de não jogar verdadeiramente futebol. Durante a primeira parte, mal chegaram à nossa área e na maioria do segundo tempo também. Nós falhámos algumas oportunidades, mas também foi uma tarefa mental chegar ao intervalo com 0-0. Nessa altura, faltavam 45 minutos para vencermos o jogo e os jogadores mostraram paciência, coragem e qualidade suficiente para esperar pelo momento certo e marcar. Feitas as contas, fomos muitíssimos melhores e estou muito contente por conseguirmos jogar de forma fantástica, com um apoio incrível dos adeptos. Aconteceu o mesmo no campo e nas bancadas".

Benfica já tem uma mão no título? "Não temos qualquer mão no título, ainda faltam três jornadas, mas vencer este jogo em casa é muito importante e o melhor foi termos jogado como campeões, agora temos de concluir esta reta final".