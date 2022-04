"Finais perdidas na Youth League? Pensámos nisso, vimos nas redes sociais"

A festa dos jogadores do Benfica

Declarações de Pedro Santos, jogador do Benfica, depois do triunfo por 6-0 na final da Youth League, contra o Salzburgo.

Vitória gorda: "Não estava à espera deste resultado tão elevado. É fuma final, tudo pode acontecer. Entrámos muito bem, focados, não baixámos o ritmo e foi no que deu."

Percurso: "Começámos muito mal a prova, tivemos algumas inseguranças. Juntámo-nos e fomos para a guerra. Depois desse jogo [Dínamo de Kiev], o míster acreditou em nós, nós também acreditámos que era possível. A partir daí, 3-0 ao Barcelona e depois foi a vencer."

As três finais perdidas: "Pensámos nisso. Vimos nas redes sociais, não nos focámos nessa parte, entrámos no jogo para ganhar, como sempre no Benfica."

Futuro: "Benfica aposta muito na formação. Se a oportunidade surgir estamos preparados. Eu estou preparado."