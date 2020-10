Fim à vista no Tottenham e regresso ao Benfica no horizonte

Regresso de Gedson em aberto face à escassa utilização: são 63 minutos em 810 possíveis em 2020/21. Saída já esteve em cima da mesa.

A passagem de Gedson pelo Tottenham está perto de ter o fim à vista já em janeiro, ao contrário do que estava inicialmente previsto, uma vez que a cedência do médio, por parte do Benfica, aos spurs, foi acertada até final de 2020/21.

Porém, o jogador não faz parte das principais escolhas de José Mourinho, o que levou Luís Filipe Vieira, em entrevista na RTP 3, no programa "Trio d"Ataque", a admitir que "Gedson tem hipóteses de regressar em janeiro".

Com apenas 63 minutos disputados até ao momento na presente temporada, frente ao Chelsea, na Taça da Liga, Gedson, que ficou fora da lista de inscritos do Tottenham para a Liga Europa, fez assim apenas 7,8 por cento dos 810" possíveis em 2020/21. No total, pelos spurs, disputou 357" em 2730 minutos possíveis; completou assim apenas 13,1 por cento do tempo de jogo.