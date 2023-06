Filipe Coelho despede-se do Benfica: "O fim podia ter sido de outra maneira"

Treinador dos juniores do Benfica deixa o clube, assim como Luís Castro, que orientava a equipa B.

O Benfica está a remodelar a formação do clube e dispensou os treinadores Filipe Coelho, dos juniores, e Luís Castro, da equipa B, sendo que este último deverá ser rendido por Nélson Veríssimo.

Os resultados da última temporada não agradaram aos responsáveis encarnados, que avançaram para a sua substituição.

Filipe Coelho entrou no Benfica em 2006/07 e despediu-se nas redes sociais: "Hoje já ri e já chorei... Uma vida de crescimento em conjunto. Termina um ciclo na minha carreira que me deu tanto e onde dar o máximo era o mínimo para tamanha exigência! Um obrigado honesto a todos os que se cruzaram comigo ao longo destes 17 anos. São tantos e vocês sabem! Continuo a acreditar que os melhores avaliadores do nosso trabalho são os jogadores! A vocês, o maior obrigado por me fazerem crescer! Algum dia chegaria ao fim esta ligação, mas podia ter sido de outra maneira. Grato a ti Benfica! Deste-me tanto!! Até uma mulher incrível!! Ana Filipa Godino. Rumo ao próximo passo! Hoje já ri e já chorei..."

António Silva já reagiu à mensagem: "Boa sorte, míster".