Ettiene Eto'o está a treinar à experiência na equipa B do Benfica. O ponta de lança de 18 anos é filho de Samuel Eto'o, que brilhou no Barcelona e no Inter, entre outros.

Internacional pelas seleções jovens dos Camarões, Ettiene tem também nacionalidade espanhola e em 2020/21 fazia parte da formação do Real Oviedo.