Filho de Lucas Veríssimo vai "reforçar" as escolinhas do Benfica

Depois do pai, a família Veríssimo vai ter mais um jogador a representar o Benfica. Desta vez, Samuel, filho do defesa-central Lucas.

A esposa do brasileiro revelou nas redes sociais que a criança vai começar a jogar na escolinhas dos encarnados. "Em janeiro, o Benfica vai ganhar mais um jogador... e posso falar? O mais lindo do mundo. Samuel Veríssimo está a chegar (vai começar a escolinha no Seixal). Tão crescido este meu miúdo", escreveu no Twitter.

Lucas Veríssimo continua a recuperar de uma grave lesão e não jogará mais esta temporada.