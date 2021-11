Figura do Celtic aconselha clube a comprar Jota ao Benfica: "Depois aparece o Bayern e leva-o"

Jota está emprestado pelo Benfica ao Celtic, mas os escoceses têm opção de compra, no valor de 7,5 milhões de euros.

As boas exibições de Jota no Celtic têm feito as delícias dos adeptos e há quem já peça que o avançado português seja comprado ao Benfica, antes que um 'tubarão' chegue primeiro. O jogador de 21 anos está emprestado ao clube escocês, que tem uma opção de compra no valor de 7,5 milhões de euros.

Pois bem, John Hartson, uma figura acarinhada naquele emblema - marcou 95 golos e 180 jogos e foi campeão em três ocasiões -, recomendou aos dirigentes que se apressem a assegurar os serviços de Jota.

"Tem de se fazer já. Já em janeiro. O Jota teve um grande impacto no Celtic e o clube tem a opção de o comprar. Não queremos que ele chegue aos 20 golos e depois apareça o Bayern e o leve. Isso pode perfeitamente acontecer. Um Bayern ou um PSG chegam e querem levá-lo. Eu recomendo ao Celtic que o agarre enquanto é tempo. Porque o Jota é um jogador especial", referiu o antigo avançado, em declarações à imprensa da Escócia.

Nesta temporada, o extremo fez 14 jogos, tendo marcado seis golos e feito seis assistências.

Recentemente, também James McFadden, antigo avançado escocês, aconselhou a equipa de Glasgow a ficar com o internacional pelas seleções jovens de Portugal.