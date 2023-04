"Fico contente por ver David Neres a sair frustrado"

Pacheco, antigo jogador do Benfica, responde a três questões de O JOGO

1 - Depois de ter sido titular nos três jogos antes, David Neres foi suplente utilizado com FC Porto e Inter. Como avalia as suas exibições?

-Começou muito bem a época, depois teve uma ou outra lesão e mesmo sem ser nada de especial isso afetou-lhe o ritmo competitivo. Mas agora nestes jogos entrou bem, gostei do que fez. Nos últimos dois jogos, no aspeto individual, mexeu com as partidas, algo que faz parte das suas características.

2 - Por aquilo que fez nos derradeiros dois embates, entende que pode ser aposta de Roger Schmidt de início com o Chaves?

-Tudo depende do que o treinador entender e de qual será a sua perspetiva. Creio que será uma opção entre ele e Rafa. Não sei se irá jogar com o Chaves, mas tenho ideia que possa jogar em Milão. Depende da análise que o treinador fizer a nível físico e a pensar nos próximos dois jogos, avaliando as possibilidades de João Mário, Rafa, David Neres e agora também de Gonçalo Guedes.

3 - David Neres deixou rapidamente o relvado e frustrado após o jogo com o Inter. Como antigo jogador como analisa essa situação?

-Fico contente por vê-lo a sair frustrado. Eu seria dez vezes pior e iria mostrar a minha frustração à frente de todos. Isso não pode é impedir que se mantenha 100 por cento profissional e que trabalhe cada vez mais. Só se conquista o lugar no campo e ele fez por isso. Esteve bem e agora cabe a Roger Schmidt decidir. Mas não pode dar o flanco, pois haverá outros à espreita.

