"Ficarei muito surpreendido se Tengstedt não tiver sucesso no Benfica"

Kjetil Rekdal, técnico do Rosenborg, diz a O JOGO que o avançado "sabe encontrar espaços" entre os adversários. Realçando que o seu antigo pupilo pode funcionar quer como referência do ataque quer no apoio ao ponta-de-lança, o treinador destaca uma especialidade: "É muito bom finalizador."

Em pouco mais de sete meses, Casper Tengstedt, reforço das águias, deu o salto da segunda divisão dinamarquesa para o Benfica. Tudo graças a 15 golos em 14 jogos pelo Rosenborg, histórico clube do primeiro escalão norueguês. Kjetil Rekdal, técnico que trabalhou Tengstedt desde agosto no Rosenborg acredita, apesar do "grande salto", que o avançado "vai ser uma grande aposta" para o Benfica. E coloca as suas fichas no ex-pupilo.

"É um grande jogador, com muita inteligência. É um grande avançado, pode marcar golos e o Benfica é uma boa oportunidade", atira a O JOGO. E apesar de reconhecer que este "ainda é jovem", razão pela qual admite que é preciso "paciência e tempo", atira: "Pode precisar de tempo, não digo que vai explodir numa semana, mas vai ter sucesso no Benfica. Ficarei muito surpreendido se tal não acontecer."