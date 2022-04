Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, após a vitória por 1-0 no terreno do Marítimo.

Adeptos: "Tenho que sublinhar o apoio que hoje tivemos aqui dos nossos adeptos, que são sempre importantes nestes momentos. Aproveitando para deixar um apelo para transportar o apoio que nós tivemos para o jogo do futebol feminino de amanhã (domingo), aproveitando para desejar boa sorte à equipa."

Mudanças na equipa: "Quanto às alterações que fizemos e relativamente ao Sandro, optámos por deixar o Grimaldo de fora, uma vez que tem quatro amarelos e um neste jogo, deixava-o fora do jogo com o FC Porto. Abriu-se uma vaga para o lado esquerdo da defesa e não era nenhum problema fazer a aposta no Sandro, embora sabendo que lhe podia correr menos bem. Na minha opinião, as coisas correram bem e tenho que dar os parabéns por isso. Quanto ao Tiago Gouveia, também em função daquilo que foram as nossas opções para este jogo, abriu-se uma vaga como ala e entendemos que poderíamos trazer o Tiago, que cumpriu perfeitamente aquilo que lhe foi pedido."

Análise ao jogo: "Quanto ao jogo, demos uma resposta muito positiva, pois vínhamos de um jogo que não tínhamos vencido no Estádio da Luz, com o Famalicão. A nossa missão ficou facilitada com o golo cedo. A partir do momento que o Marítimo joga com um a menos, em teoria o jogo ficou mais facilitado, o que nem sempre corresponde à verdade, porque as equipas reorganizam-se, jogando com um bloco mais baixo e saindo em transições. Sabíamos que nesse momento tínhamos que estar com a equipa muito equilibrada. Criámos as oportunidades necessárias e suficientes para não chegar ao final do jogo com o credo nas mãos e podíamos ter resolvido o jogo mais cedo. Acima de tudo, há que dar os parabéns à equipa, pela resposta que deu, pois queríamos dar uma resposta mais convincente e fica o registo de mais uma vitória, no terceiro jogo seguido sem sofrer golos, é este o registo que queremos levar até ao final da liga."

Mexidas a meio do jogo: "O clima na Madeira é diferente, eu já joguei aqui e sei, em termos físicos, que os jogadores sentem algumas alterações. A entrada do Gonçalo era na expectativa de dar alguma frescura física e capacidade de combate, além da qualidade técnica que os jogadores têm, na zona do meio-campo. A passagem do João Mário para a direita era para ter critério, pois é muito criterioso naquilo que é a gestão da bola, para a equipa ter segurança no posicionamento com a bola. O João, como outros jogadores, foi caindo fisicamente ao longo do jogo e acabamos por optar pela sua saída."