Fez um póquer ao Real Madrid e está referenciado para o ataque do Benfica

Águias preparam eventual saída de Gonçalo Ramos. Avançado argentino Taty Castellanos está na lista.

A preparar o futuro, nomeadamente eventuais saídas no plantel, o Benfica tem vários jogadores em equação para qualquer cenário. E no caso do ataque, um dos jogadores que fazem parte da lista das águias é Taty Castellanos, avançado argentino de 24 anos que pertence ao New York City, da MLS, do grupo que detém o Manchester City - com o qual tem contrato até dezembro de 2025 -, mas que esteve emprestado em 2022/23 ao Girona, de La Liga.

O ponta-de-lança argentino foi apontado pela CNN Portugal como um jogador pelo qual as águias já avançaram para negociações, mas o futebolista estará nesta altura bem referenciado para atacar caso Gonçalo Ramos deixe a Luz.

O internacional português é um jogador muito cobiçado, com Real Madrid, PSG e Manchester United na corrida - franceses e ingleses já encetaram mesmo contactos no sentido de apurar as condições de um eventual negócio e os red devils estão dispostos a pagar muitos milhões pelo camisola 88 da Luz -, razão pela qual o Benfica prepara o futuro com vários nomes em equação.

Taty Castellanos esteve entre 2018 e 2022 no New York City, tendo sido cedido esta época ao Girona. Disputou 37 jogos e marcou 14 golos, brilhando com um póquer ao Real Madrid (4-2). Já esteve várias vezes na rota do Palmeiras, de Abel Ferreira, e deverá custar acima dos dez milhões de euros.