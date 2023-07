Feyenoord "ansioso" pelo reencontro com dupla do Benfica

No domingo, o Benfica vai defrontar a formação neerlandesa no jogo de apresentação aos sócios, com Kokçu e Aursnes a reencontrarem a sua antiga equipa.

O encontro deste domingo entre Benfica e Feyenoord, o último das águias na pré-temporada antes da Supertaça com o FC Porto, marca o reencontro de dois jogadores encarnados, Kokçu e Aursnes, com o emblema dos Países Baixos, que antecipa precisamente esse momento.

"Ansiosos para ver-vos de volta a Roterdão amanhã", escreveu o clube neerlandês, nas redes sociais.

Kokçu trocou o campeão da Eredivisie pelo também vencedor do campeonato português neste verão, numa transferência que custa ao Benfica 25 milhões de euros, mais cinco por objetivos, seguindo, ele que era o capitão da formação de Roterdão, o caminho que já antes Aursnes fizera.

O internacional norueguês chegou à Luz no início de 2022/23, a troco de 13 milhões de euros, mais dois por objetivos, após apenas uma época nos Países Baixos.