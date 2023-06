Feyenoord admite saída de Kokçu: "Sim, o Benfica também está interessado"

Dennis te Kloese, diretor desportivo do clube neerlandês, assume que o "Benfica está interessado" no médio e diz que têm sido apontados valores irrealistas para a sua venda.

Alvo do Benfica, Orkun Kokçu é o jogador do momento no Feyenoord, que admite a sua saída neste mercado, depois de duas janelas em que o clube travou a sua transferência.

O diretor desportivo do campeão neerlandês, Dennis te Kloese, admite a cobiça das águias e fala que este "pode ser o momento certo" para o capitão sair. "Não é difícil perceber que Orkun Kokçu é o jogador que desperta maior interesse. E sim, o Benfica também está interessado. O Orkun não saiu na última época, ao contrário do que aconteceu com muitos colegas. No inverno houve novamente abordagens concretas mas não o quisemos perder. Agora pode ser o momento certo. Mas apenas se for benéfico para todas as partes", afirmou em declarações ao jornal Algemeen Dagblad.

O dirigente assumiu ainda que o Feyenoord poderá não conseguir alcançar verbas tão altas como a Imprensa tem apontado. O clube chegou a pedir 40 milhões de euros em janeiro a a comunicação social neerlandesa tem indicado este valor como pretensão: "Mas também somos realistas. Às vezes lemos sobre valores que devíamos conseguir. Tão altos que não penso que sejam realistas. É uma questão de esperar."