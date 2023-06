Feyenoord admite acordo com o Benfica por Kokçu para breve

Imprensa neerlandesa dá conta da evolução do processo e fala num valor entre os 25 e os 30 milhões de euros

O Benfica procura fechar a contratação de Orkun Kokçu de forma a antecipar-se à concorrência inglesa e o próprio Feyenoord admite que esse é um cenário provável.

De acordo com o jornal neerlandês "Algemeen Dagblad", o emblema de Roterdão "pensa que o negócio com o campeão português pode ser fechado rapidamente", ainda que dependente do acordo de verbas para a transferência do internacional turco.

A mesma publicação explica que em janeiro o médio chegou a suscitar uma oferta de 22 milhões de euros mais bónus, mas o Feyenoord recusou. O Benfica bateu à porta pelo atleta após a saída de Enzo Fernández para o Chelsea, mas os neerlandeses pediram 40 milhões. Agora, o negócio poderá avançar por verbas entre os 25 e os 30 milhões de euros, sendo que o Feyenoord ficará ainda com uma percentagem do passe.

A publicação adianta ainda a importância de Roger Schmidt no processo, convencendo Kokçu da sua importância no projeto encarnado, razão pela qual o Benfica corre nesta fase na dianteira pela transferência, pagando algo que Manchester United e Aston Villa, apontados como interessados também não parecem dispostos a superar.