Festejo a pensar na Ucrânia pode custar caro a Yaremchuk

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado ucraniano empatou a partida com o Ajax, tirou a camisola e demonstrou apoio ao seu país de origem. UEFA já castigou outros jogadores devido a mensagens políticas

Momentos depois de fazer o empate contra o Ajax e marcar um golo pelo Benfica, Roman Yaremchuk tirou a camisola de jogo e decidiu demonstrar apoio à Ucrânia, o seu país. O festejo pode custar um castigo ao avançado.

A Lei 4 do jogo permite ao organismo que rege o futebol europeu punir os jogadores que demonstrem publicamente mensagens ideológicas ou políticas e, portanto, espera-se que a UEFA, pelo menos, analise o caso do avançado do Benfica.

A UEFA, até ao momento, ainda não tomou qualquer decisão desportiva referente à invasão russa à Ucrânia, mas espera-se uma decisão quanto ao local da final da Liga dos Campeões, marcada para São Petersburgo.

Leia também Extra A situação na Ucrânia ao minuto: 40 soldados ucranianos e uma dezena de civis mortos O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.

A segunda mão do encontro entre o Ajax e o Benfica está marcada para o próximo dia 15 de março, em Amesterdão.