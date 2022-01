Ferro vai mesmo deixar o Benfica e ruma à Croácia

Sem oportunidades para jogar, e como a intenção da SAD passa pelo emagrecimento do plantel, Ferro vai seguir agora outro rumo

Ferro vai mesmo deixar o plantel do Benfica e os dias estão contados. Será já depois da final da Taça da Liga, agendada para sábado, que o central de 24 anos fará as malas para rumar, segundo O JOGO apurou, ao Hajduk Split, clube croata que já tem tudo acertado com os encarnados para um empréstimo até final da temporada. Esta cedência, refira-se, não contempla qualquer cláusula de opção de compra.

Sem oportunidades para jogar, e como a intenção da SAD passa pelo emagrecimento do plantel, Ferro vai seguir agora outro rumo. O acordo está alinhavado há alguns dias, mas não houve luz verde para seguir viagem porque as águias ficaram sem Otamendi, chamado à seleção da Argentina e, por isso, baixa para a final four da Taça da Liga. Para prevenir alguma lesão ou castigo, a conclusão do processo foi adiada.

Além do Hajduk Split, também o Osijek, da Croácia, e os russos do Khimki pretendiam contratar Ferro. Em Portugal, o Estoril era um dos interessados. A este respeito, e no seguimento de uma notícia de ontem da CMTV, o jogador esclareceu ser "totalmente falso que tenha feito exames médicos no Estoril ou em qualquer outro clube". "Foco na final e neste título que queremos conquistar pelo Benfica", garantiu. Também o Benfica emitiu uma nota a acrescentar que "a pretensão demonstrada pelo Estoril jamais passou de uma fase embrionária, tendo em conta que o número de atletas emprestados a clubes portugueses foi já esgotado esta época", prometendo "agir judicialmente contra quem, desrespeitando todos os princípios básicos do jornalismo, mente descaradamente sobre o clube".