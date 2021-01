Ferro e Cervi sem saída: covid-19 e Todibo "prendem" dupla no Benfica

Saída de Todibo e, sobretudo, os efeitos da pandemia na Luz explicam marcha-atrás em torno do central e do extremo.

Ferro e Cervi já estiveram com quase dois pés fora do Benfica. Porém, os últimos desenvolvimentos e, sobretudo, as derradeiras avaliações ao plantel e aos efeitos que a pandemia está a provocar no grupo de trabalho benfiquista, principalmente depois da covid-19 ter deixado o plantel quase sem opções para ir a jogo, alteraram a decisão de Luís Filipe Vieira e, nesta fase, tudo aponta para que o central e o extremo permaneçam no Seixal.

O caso do defesa português tem implicação direta também com o futuro de Todibo, central francês cedido por empréstimo pelo Barcelona que o Benfica se prepara para devolver. As negociações entre águias e catalães, por causa dos dois milhões pagos pela cedência, prosseguem e a entrada em cena dos franceses do Nice, a pedir o jogador, podem funcionar como solução para o problema.

Esta saída será compensada com a prevista entrada de Lucas Veríssimo, central já contratado ao Santos e que deverá reforçar o plantel já na próxima semana, mas depois de aliviada a carga salarial alta inerente a Todibo, os responsáveis encarnados não veem necessidade na saída do defesa português, desejado pelos espanhóis do Valência e Getafe, por empréstimo.

O mercado é dinâmico e ofertas de última hora podem resultar na mudança de planos, mas Luís Filipe Vieira, com aval de Jorge Jesus, não querem deixar o plantel com escassez de opções

Com Cervi, a situação é diferente. Com proposta de compra dos norte-americanos do New York City FC, que o jogador rejeitou, e de empréstimo dos espanhóis do Celta, que o argentino via com bons olhos, a verdade é que foi decidido nas últimas horas que o negócio não compensa o risco. Com Everton, o habitual titular na ala esquerda do ataque, ainda infetado e com poucos extremos de raiz no plantel, a perspetiva de presidente e treinador, depois da resposta considerada muito boa do jogador nos últimos jogos, aponta para a utilidade da permanência do canhoto argentino.

Este, refira-se, também se sente bem no plantel, acredita que pode ter mais oportunidades, mesmo não sendo titular, daí que também aceite este desfecho que, ressalve-se, pode ser reavaliado no caso de uma proposta irrecusável que, nesta fase, não é crível que surja até terça-feira.