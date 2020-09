Ferro deseja boa sorte ao "irmão" Rúben Dias

Central publicou mensagem de felicitações na sua conta do Twitter

No dia seguinte ao Benfica oficializar a transferência de Rúben Dias para o Manchester City, Ferro divulgou esta segunda-feira uma mensagem na sua conta do Twitter a desejar felicidades ao companheiro de equipa. "Boa sorte, irmão!", escreveu o central do Benfica na publicação suportada por uma fotografia com os dois a festejar um golo.

Segundo a comunicação do Benfica à CMVM, o Manchester City "adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias, pelo montante de € 68.000.000 (sessenta e oito milhões de euros), acrescido de um valor adicional de € 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva" do clube inglês.