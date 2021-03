Ferro "desaparece" das opções e em Espanha dizem que o destino está traçado

Imprensa espanhol garante que não entra nas contas para a próxima época. Passado recente sustenta essa conclusão.

O futuro de Ferro no Valência não deverá ter continuidade para além desta época, dado que são várias as notícias na Imprensa local que dão conta de que o central cedido pelas águias não entra nas contas do técnico Javi Gracia.

E a conclusão é retirada das últimas opções, com a equipa a alinhar num sistema de três centrais e nem assim o defesa das águias foi lançado de início.

O defesa de 23 anos não entre em campo desde o dia 20 de fevereiro, quando foi lançado nos instantes finais do jogo com o Celta de Vigo. Reforço de inverno do Valência, totaliza apenas duas partidas pelo clube espanhol, tendo sido titular frente ao Real Madrid.