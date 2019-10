Ferro com acordo: a duração do contrato, o novo salário e a cláusula de rescisão

Nesta fase, falta apenas a assinatura e oficialização do novo vínculo que irá contemplar igualmente a ampliação da duração do mesmo, ou seja, o jogador ficará ligado às águias até junho de 2024.

A cumprir a segunda época no plantel principal encarnado, depois de ter sido promovido da equipa B com a entrada de Bruno Lage em janeiro, Ferro já chegou a acordo com o Benfica para a renovação contratual. Ao que O JOGO apurou, o processo negocial ficou fechado e o jovem central passará a auferir quase o dobro do anterior salário. De 350 mil euros brutos/ano, o defesa passará a contar com 600 mil euros brutos na sua folha de vencimentos e deverá ampliar a ligação às águias por mais um ano, ou seja, até 2024.

Ferro era um dos jogadores que menos ganhavam no plantel principal, mas a preponderância do atleta na equipa base de Bruno Lage precipitaram as conversas no sentido de corresponder às expectativas do jogador de 22 anos. Alcançado o entendimento, falta apenas a assinatura e oficialização do mesmo por parte do Benfica, sendo que a cláusula de rescisão também foi revista, tendo em conta a possibilidade de uma futura estreia na Seleção Nacional.

Jovem defesa-central passa a receber 600 mil euros brutos por ano, quase o dobro do anterior vencimento

Parceiro de Rúben Dias no eixo defensivo, quem quiser contratar Ferro terá de pagar 120 milhões de euros, dado que foi essa a intenção do presidente Luís Filipe Vieira - a anterior cláusula foi fixada em 100 milhões de euros, por ocasião da última renovação no último mês de fevereiro. Em situação semelhante está Jota, avançado que, como já noticiámos, também acordou renovar o contrato, restando apenas oficializar o mesmo.

Até ao momento, Ferro tem sido um elemento imprescindível para o treinador dos encarnados que apenas prescindiu do contributo do defesa em duas partidas. Por opção técnica, o camisola 97 não participou no derradeiro jogo da Champions com o Zenit, nem na receção ao Vitória de Guimarães (Taça da Liga), duelos em que o eleito foi Jardel, brasileiro que é o capitão de equipa das águias.