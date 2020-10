Ferreyra faz horas extraordinárias e sair do Benfica só com uma condição

Inscrito no último dia do mercado de transferências, após não ter sido encontrada solução para o seu futuro, o futebolista procura recuperar o ritmo. Saída ainda em aberto, mas atleta só o admite de vez.

Inscrito no último dia do mercado, depois de ter visto falhada a sua colocação nas principais ligas da Europa, Facundo Ferreyra foi integrado no plantel principal das águias e está agora sob análise de Jorge Jesus. Ainda com o futuro incerto, pois a porta de saída não está completamente fechada, o avançado argentino procura recuperar o atraso em relação aos agora companheiros e para isso tem feito horas extra. Aliás, e ao contrário do restante plantel encarnado, que teve direito a descanso, Ferreyra deslocou-se até ao Benfica Campus, no Seixal para trabalhar sob a supervisão da equipa técnica encarnada, de forma a ganhar andamento e aumentar os seus índices físicos.

Apesar das várias propostas e sondagens que chegaram à Luz nos últimos meses, o avançado argentino acabou por permanecer para já nos quadros das águias, tendo sido inscrito na Liga com o dorsal 37. Agora, procura convencer Jorge Jesus que poderá ser o avançado que o técnico tanto pediu, mas que não chegou via mercado de transferências.

Jorge Jesus conta com Darwin Núñez, Seferovic, Waldschmidt e Gonçalo Ramos para a frente de ataque, mas Ferreyra procura assegurar uma nova oportunidade de águia ao peito, depois de ter sido emprestado apenas ao fim de seis meses no clube, a meio de 2018/19, tendo jogado desde então, por empréstimo, no Espanhol.

A SAD encarnada abre a porta ainda à sua saída, mas Ferreyra, que teve sondagens recentes da Turquia, só admite deixar a Luz em definitivo.