Ferreyra explica saída do Benfica e deixa nota sobre Cervi: "Se não lhe correr bem..."

Avançado argentino trocou as águias pelo Celta de Vigo.

Foi na janela de mercado de inverno que Facundo Ferreyra cessou a ligação de dois anos e meio ao Benfica, assinando posteriormente pelo Celta de Vigo, da Liga espanhola. Em entrevista ao diário As, o avançado explicou de forma resumida o processo de saída do clube da Luz, explicando que o treinador dos galegos, Eduardo Coudet, foi decisivo na decisão tomada.

"O Chacho [alcunha de Coudet] abordou-me e disse-me que me queria no Celta. Eu disse-lhe que sim. No Benfica não estava a jogar praticamente nada, a minha etapa ali tinha terminado e as coisas solucionaram-se tranquilamente", começou por referir o argentino de 29 anos, que não descarta o reencontro com um ex-companheiro do Benfica... ao serviço do Celta:

"Falei muito com Cervi porque sabia que estava perto de vir para cá, mas agora está no Benfica e, como amigo, desejo-lhe tudo de bom. Se não lhe correr bem, talvez queira sair e, então, poderá vir para o Celta. O futebol é assim, ele não entrava nas contas, mas de repente precisaram dele por causa das baixas [devido à covid-19] e foi o melhor da equipa. Não o deixaram sair", rematou Ferreyra, em alusão a Franco Cervi.