Ferreyra acredita: "Já dei a volta a situações difíceis no passado"

Avançado do Benfica confia que "em 2021 tudo pode mudar" e atira: "Já dei a volta a situações difíceis no passado"

Facundo Ferreyra jogou apenas 69 minutos em 2020/21 pelo Benfica, no qual foi integrado após não ter conseguido colocação, mas o avançado ainda acredita num futuro risonho, nomeadamente de águia ao peito. "Agora não estou a viver um bom momento a nível futebolístico, mas já reverti situações difíceis no passado e espero poder afirmar-me no Benfica", assegurou o camisola 37 num podcast do preparador físico Lucas Carvalho, reforçando: "Oxalá seja no Benfica, ou onde tiver de jogar. Espero pode repetir o que fiz no Shakhtar Donetsk [com Paulo Fonseca]. Nós, os avançados, vivemos de golos."

O afastamento de Seferovic e Gonçalo Ramos, ambos infetados com covid-19, abriu espaço à presença de Ferreyra no banco de suplentes pela segunda vez no campeonato em 2020/21, mas o atacante não foi lançado. Apesar de ter sido opção apenas por uma vez o avançado confia num novo ano bem diferente: "Podemos mudar a história de um jogo e até a nossa numa só jogada. Estou convencido que em 2021 tudo vai mudar e que voltarei a estar no nível que já alcancei."

À procura de espaço, o atacante falou da passagem pelo Espanhol, onde viveu tempos conturbados. "Os primeiros seis meses foram muito bons. Depois, arrancámos bem o ano e fiz golos, até que me lesionei. Estive fora durante seis semanas, tivemos quatro treinadores e foi uma temporada difícil", apontou, dizendo prestar agora mais atenção ao trabalho físico: "Dei-me conta um pouco tarde que preciso deste trabalho extra e que me faz bem a nível físico e mental. O objetivo é estar forte e evitar as lesões."