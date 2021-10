Fernando Seara: "Vieira? Tenho cabelos brancos, mas tenho memória"

Fernando Seara ao lado de Vieira num jogo do Benfica

Declarações de Fernando Seara membro da lista de Rui Costa, como presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Eleições: "O Benfica é isto: generosidade e disponibilidade. Participei em assembleias renhidas, duras e complicadas. Estou certo que qualquer presidente da mesa da assembleia geral, seja eu, seja o meu amigo João Pinheiro, assumiremos a responsabilidade de representar a casa comum de todos os benfiquistas."

Paixão: "Cada vez que se fala do Benfica assume-se a paixão. Cada benfiquista, homem e mulher, jovem e menos jovem, está aqui a votar porque para cada um de nós Benfica é paixão. No dia em que se coloca em causa a paixão, estamos aqui. Espero que Rui Costa ganhe."

Responsabilidade: "Estamos todos cientes da nossa responsabilidade. A minha responsabilidade seria assumir as atribuições de representante da casa comum de todos os benfiquistas. Nós, no Benfica, somos generosos no clube."

Vieira: "É um sócio do Benfica com plenos direitos eleitorais. A capacidade eleitoral no Benfica nunca foi colocada em causa. Tenho um problema: já não tenho cabelo, tenho cabelos brancos, mas tenho memória."

Tempos complicados: "Mesmo nos tempos difíceis, estive sempre aqui. Ninguém se lembra que este estádio esteve para não ser construído, porque foi interposta uma providência cautelar."

Emoção: "Na minha vida já tive grandes desafios. Há aqui uma modalidade de pavilhão que continua a existir graças ao meu pai. É por isso que estou emocionado."