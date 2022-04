Fernando Gomes: "O sexto lugar é o objetivo a alcançar para bem do futebol português"

Declarações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol à BTV, em dia de jogo entre Benfica e Liverpool, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

É importante para o Benfica chegar mais longe na Champions? "A participação das equipas portuguesas nas competições europeias é extremamente importante por diversos pontos de vista. Em primeiro lugar para as próprias equipas. Além de arrecadarem um valor significativo pela participação, contribui de forma intensiva quer para o seu ranking quer para o ranking português. Felizmente, é a melhor das últimas cinco épocas. A participação das equipas portuguesas está a ser bastante positiva. Metemos duas equipas nos quartos-de-final. O Benfica na Liga dos Campeões e o Braga na Liga Europa. Gostaríamos que continuassem a ganhar pontos para melhorarmos o nosso ranking. Sabemos que a diferença de acesso às competições europeias de acordo com o lugar do ranking é muito grande. Éramos 6º, permitiu-nos duas equipas diretas na Liga dos Campeões e o Benfica qualificou-se via play-off. Tudo o que pudesse ser arrecadado, não só do ponto de vista financeiro para o clube, mas também pela melhoria do ranking... O sexto lugar é o objetivo a alcançar para bem do futebol português."