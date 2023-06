Fernandinho deixa um conselho a alvo do Benfica: "Vai e demora muito"

Antigo médio do Manchester City lembrou que a elite do futebol está no Velho Continente. Bento e Vitor Roque são destaques no Athletico Paranaense.

Fernandinho, que conquistou muitos títulos ao serviço do Manchester City, regressou no ano passado futebol brasileiro, ao qual acrescentou muita experiência. Questionado sobre as possíveis saídas dos colegas de equipa Vitor Roque e Bento, guardião apontado ao Benfica, o médio do Athletico Paranaense foi claro.

"Não tive oportunidade de falar com eles, mas se tivesse de dizer algo é: 'Vai e demora muito tempo para voltar'. O futebol de alto nível encontra-se hoje na Europa, em vários sentidos, a maneira como se vive o futebol na Europa é diferente", referiu o internacional canarinho, que passou pelo velho continente durante uma década e meia, entre 2005 e 2021.

Vítor Roque, jovem avançado do Athletico Paranaense, que já fez a estreia pela seleção A do Brasil, com apenas 18 anos, tem sido apontado ao Barcelona.