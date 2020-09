Avançado não recebeu qualquer indicação de que não conta para Jorge Jesus.

Seferovic foi associado pela imprensa turca ao Fenerbahçe, mas ao que O JOGO apurou esta hipótese não está em cima da mesa.

O avançado não tem qualquer indicação de que não conta para as opções de Jorge Jesus e continua determinado em manter uma posição de destaque no ataque das águias, recentemente reforçado com a presença de Darwin.