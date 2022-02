Félix sobre Gonçalo Ramos: "Quando jogar regularmente, vamos ver o quão bom ele é"

João Félix diz que Gonçalo Ramos está no bom caminho e, com mais tempo de jogo, vai conseguir mostrar tudo o que é capaz de fazer.

Numa entrevista ao The Athletic, João Félix elogiou Gonçalo Ramos, avançado do Benfica. O avançado do Atlético de Madrid foi questionado sobre jovens talentos e destacou o português formado nos encarnados e Matheus Cunha, brasileiro dos colchoneros.

"O Gonçalo é muito bom. Quando ele jogar regularmente, vamos ver o quão bom ele é. Apenas precisa de jogar, aprender, ouvir e melhorar. Precisa de manter os pés no chão, continuar a trabalhar e fazer aquilo que tem a fazer", vincou.

"Gosto mesmo de jogar com o Matheus. É brasileiro, portanto tem um toque de bola apurado. A nossa química é muito boa e encaixamos perfeitamente juntos. Ele vai ser um dos melhores 9's do futebol mundial nos próximos anos", analisou.

Félix recordou também a passagem pelas águias e um jogo de boa memória, quando marcou um hat-trick ao Eintracht Frankfurt, na Liga Europa. "Lembro-me de todos os golos, de toda a noite, do que aconteceu depois do jogo... Lembro-me de tudo. Estava tão entusiasmado que nem conseguia dormir. Apenas fiquei a recordar os golos na minha cabeça. O primeiro, o segundo e o terceiro", admitiu.