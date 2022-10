O Benfica está a visitar o reduto do PSG, em jogo da quarta jornada do Grupo H da Youth League. Aos 45+1 minutos, Hugo Félix sofreu uma falta dentro da grande área parisiense, com Luís Semedo a não vacilar a partir da marca dos 11 metros e a bisar na partida, assinalando o 3-1 no marcador.

Assista ao lance:

BISA SEMEDO E vão 3



@UEFAYouthLeague | @PSG_inside 1 x 3 @SLBenfica#YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/1YCGRQRUyH - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 11, 2022