"O céu é o limite para Lucas Veríssimo, pode ter tanto êxito como David Luiz e Luisão"

Dirigente Felipe Ximenes acredita que os "big players" internacionais venham atrás do defesa das águias

Um dos dirigentes do Santos que conduziu a transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica foi Felipe Ximenes, que entretanto trocou o clube de São Paulo pelo Avaí. À conversa com O JOGO, o brasileiro desvendou alguns pormenores sobre as negociações, revelando enorme crença nas capacidades do atleta, que segundo considera vai ter um futuro risonho no Benfica e na seleção brasileira.

"O céu é o limite para o Lucas Veríssimo", exprimiu Ximenes, durante a conferência "Global Footbal Management - O futuro da gestão humanizada do futebol", que está a decorrer esta terça-feira no Estádio da Luz.

"Tem condições para fazer uma carreira com tanto êxito como Thiago Silva, David Luiz e Luisão, que também passaram por aqui. São tantos os defesas brasileiros que passaram por aqui. O balneário do Benfica dá a noção do que é vestir uma camisola mundial", acrescentou, abordando depois as dificuldades que acabaram por surgir no negócio: "Nos últimos dias no Santos participei na venda dele para o Benfica. Foi uma negociação muito arrastada. Isso faz parte do processo natural de uma negociação. A própria imprensa vai ao encontro dos interesses, faz parte da negociação. O mais importante é que, na minha opinião, o Lucas fez uma escolha muito correta. O Benfica é uma marca mundial, e Portugal é uma porta de entrada para os grandes players do futebol mundial."

Sobre esse prisma, aliás, Ximenses espera uma valorização financeira alta do futebolista.

"Mas a defesa do Benfica tem tido performances notáveis. Penso que, com a camisola do Benfica, vai valorizar-se absurda e inevitavelmente. Os big players do futebol mundial vão vir atrás do Lucas. Tem 26 anos. Tem idade para disputar uma Copa [Mundial], pelo menos, e se não for no Catar, será em 2026", disse.