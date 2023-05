Fejsa acredita no título: "Juntos, somos mais fortes. Carrega Benfica"

O sérvio, que ficou sete anos no clube da Luz, não tem dúvidas de que o apoio dos adeptos será essencial para a equipa encarnada vencer o campeonato.

Ljubomir Fejsa, médio que jogou durante sete temporadas no Benfica, deixou esta sexta-feira uma mensagem de confiança à equipa comandada por Roger Schmidt, que poderá sagrar-se campeã nacional caso vença em Alvalade no domingo, num dérbi frente ao Sporting relativo à penúltima jornada da Liga Bwin.

Esse cenário também poderá suceder se o FC Porto perder na visita ao Famalicão, no sábado (20h30).

Em todo o caso, o atual jogador do Partizan Belgrado, que chegou à Luz em 2013 e saiu em 2020, após 169 jogos (dois golos) e 14 troféus conquistados, mostrou-se, em mensagem gravada para a Benfica TV, confiante para a luta pelo 38.º título nacional do clube.

"O Benfica está muito próximo de ganhar o título. Tal como quando lá jogava como agora, que já não o faço, sempre tive muita confiança na equipa. Tenho a certeza que esta época a taça vai ser levantada pelo meu clube", afirmou o sérvio, de 34 anos.

Fejsa recordou a vivência das épocas de águia ao peito e salientou a importância do apoio dos adeptos benfiquistas, aproveitando para partilhar o que considera ser a "combinação vencedora" para os encarnados alcançarem o objetivo.

"Quando há tanta pressão, particularmente no final da época, há que entrar em campo e dar o máximo para vencer o jogo. Essa foi sempre uma combinação vencedora. Os adeptos do Benfica são muito importantes para a equipa. Com eles tudo é mais fácil", realçou.

Deixou ainda uma mensagem motivacional ao plantel e adeptos: "Juntos, somos mais fortes. Carrega Benfica!".