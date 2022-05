Federação dá razão a Schmidt sobre penálti que impediu vitória do PSV

Técnico mostrou-se bastante crítico com a arbitragem e abandonou entrevista rápida em duas ocasiões. Lance do penálti impediu vitória do PSV, que está a quatro pontos do líder Ajax

Na luta pelo título de campeão, o PSV não foi além de um empate a duas bolas no terreno do Feyenoord. A partida deste último domingo acabou com polémica, com Roger Schmidt a queixar-se do lance do penálti que valeu o 2-2, ao minuto 95, aparentemente com razão, segundo a federação do país.

"A nossa opinião é que não devia ter sido penálti e que devia ter havido intervenção do VAR", referiu um porta-voz da KNVB.

Mesmo já depois do apito final, com os ânimos mais calmos, Roger Schmidt não poupou nas críticas à arbitragem.

"Há seis árbitros no futebol moderno, e não são capazes de tomar a decisão certa ao minuto 94 de um jogo tão decisivo. É incrível. Tivemos a decisão incrível do segundo golo do Ajax, e agora isto. Se contarem os pontos, então estaríamos em primeiro e o Ajax em segundo. Claro que sei que os erros são normais, mas se não vais ver as imagens, uma vez que o VAR está completamente errado, não sabe o que é mão na bola ou não... Não consigo compreender", referiu, abandonando em duas ocasiões o local de entrevistas rápidas.

Com o empate, o PSV parte para as duas últimas jornadas a quatro pontos do líder Ajax, que tinha empatado algumas horas antes, no terreno do AZ Alkmaar.