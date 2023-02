Benfica terá oferecido dinheiro aos jogadores do V. Setúbal que defrontaram o FC Porto na 26ª jornada da I Liga de 2016/17

O ex-diretor desportivo do V. Setúbal, Valter Vieira, terá afirmado em escutas que o Benfica prometeu 10 mil euros a cada jogador dos sadinos que defrontaram o FC Porto a 19 de março de 2017, alcançando, na altura, um empate (1-1) no Estádio do Dragão.

"Eles têm de dar a mala. O Benfica tem de se chegar à frente", disse o dirigente vitoriano ao telefone, tendo, depois, confirmado à Polícia Judiciária os incentivos pagos pelas águias, avança a CNN Portugal.

Aquando do jogo a que se refere este caso, o Benfica - treinado por Rui Vitória - entrou na 26ª jornada na liderança da classificação com mais um ponto do que o FC Porto. No dia anterior ao jogo do Dragão, a equipa encarnada empatou sem golos em Paços de Ferreira, correndo o risco de ser ultrapassado pelo FC Porto, que era treinado por Nuno Espírito Santo. O que acabou por não suceder, porque depois do golo de Corona (45') surgiu o empate, marcado por João Carvalho, aos 56 minutos.