FC Porto testa o forte da Luz, onde o Benfica apresenta um registo quase imaculado

No campeonato, as águias somaram 94,9% dos pontos. Não há melhor nas ligas acima de Portugal; Equipa de Roger Schmidt somou 37 pontos de 39 possíveis, com 12 vitórias e um empate em 13 partidas. O Barcelona, com um aproveitamento de 89,7 por cento, é quem mais se aproxima.

O Benfica recebe o FC Porto em posição confortável no campeonato, fruto dos dez pontos de vantagem sobre o rival, e escudado pelo poderio demonstrado a jogar no autêntico forte que o Estádio da Luz tem sido em 2022/23. Com 12 vitórias e apenas um empate nos 13 embates realizados em casa para o campeonato, o emblema comandado por Roger Schmidt destaca-se a nível europeu como o mais eficaz a jogar no seu reduto entre as ligas acima de Portugal no ranking da UEFA. As águias apresentam um aproveitamento de 94,9 por cento dos pontos, fruto dos 37 ganhos em 39 possíveis, cenário que vai agora a teste diante do FC Porto, que venceu na Luz na derradeira temporada - festejou a conquista do título em 2021/22 precisamente no recinto benfiquista.

A nível interno, FC Porto e Sporting estão longe do desempenho caseiro das águias, fruto do aproveitamento de 84,6 por cento dos pontos possíveis: 39 em 45, em face das 13 vitórias e duas derrotas. Olhando para os principais campeonatos do Velho Continente, quem mais se aproxima do Benfica é o Barcelona, com 89,7 por cento de eficácia, pois ganhou 35 pontos em 39 (11 vitórias e dois empates). Seguem-se Manchester City e Lens (37 de 42, com 12 triunfos, um empate e uma derrota), com 88 por cento de aproveitamento. Nos Países Baixos, o PSV conquistou 87,2 por cento dos pontos à disposição nas partidas em casa, enquanto na Alemanha o Dortmund apresenta 86,1% de eficácia em termos pontuais. Curiosamente, o Nápoles, que lidera a Serie A com 16 pontos de vantagem sobre a Lázio, é em território transalpino quem tem melhor rendimento caseiro, mas longe da concorrência europeia: conquistou apenas 80,9% dos pontos possíveis.