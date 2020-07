"FC Porto-Sporting? Vou ter todo o interesse em seguir", garante Veríssimo

Sobre a possível festa do título do FC Porto, o treinador do Benfica não desvia o foco.

Caso o Benfica não vença na terça-feira o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz, o FC Porto sagrar-se-á campeão nacional "no sofá", entrando no clássico com o Sporting, quarta-feira, já com o título no bolso.

Nélson Veríssimo, treinador das águias, foi questionado sobre essa possibilidade na antevisão ao duelo com os vimaranenses, mas recusou desviar o foco do trabalho da sua equipa.

"A minha resposta é a mesma: o nosso foco, tendo consciência da situação, é que temos de pensar jogo a jogo, foi assim com Boavista e Famalicão, será agora com o Vitória. O que possa vir a seguir ou paralelamente, são coisas que estão à margem", assinalou o sucessor de Bruno Lage, que não esconde, no entanto, que estará atento ao jogo do Dragão, entre os dois rivais do Benfica:

"Quanto ao clássico, como apreciador de futebol que sou, vou ter todo o interesse em seguir", rematou Nélson Veríssimo.