FC Porto "queima" Jorge Jesus e deixa a corda ainda mais esticada

Ante o FC Porto, Jorge Jesus não ganhou nenhum dos últimos cinco clássicos. Números reforçam cenário de saída

O futuro de Jorge Jesus na Luz continua na corda bamba, com o técnico das águias a manter um equilíbrio precário à frente da equipa principal do Benfica após o desaire no Estádio do Dragão para a Taça de Portugal. A eliminação da prova com o 3-0 veio agudizar um verdadeiro trauma que o treinador dos encarnados tem nos seus embates com o FC Porto, adversário contra o qual detém um registo negativo como não tem ante outro rival.